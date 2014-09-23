《热点透视》日本经济复苏遇到节约悖论描述的处境

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/Andy Mukherjee

路透新加坡9月23日 - 储蓄过剩正在将日本经济拉回通缩困境中。日本因此可能需要来一场短期财政刺激，才能阻止经济退步演变成衰退。

日本消费税上调3%已有六个月时间，但对消费者支出的抑制作用仍然存在。日本政府近期被迫下调经济评估，为五个月以来首次。日本第二季家庭消费年率萎缩19.5%，私人金融储蓄增至19万亿日圆(1,740亿美元)，为前12个月均值的近两倍。尽管薪资还在缓慢上涨，但日本目前面临着“节约悖论(paradox of thrift)”--这是凯恩斯提出的理论，指的是储蓄对个人来说是美德，但对整个国家而言可能有害。

19万亿日圆储蓄中，只有5万亿日圆进入了金融体系。余下部分相当于国内生产总值(GDP)11%，则流入新发行的政府债券中。而这些债券中的大部分最后落到从市场中购买公债的日本央行手中。

在阻止经济滑入通缩方面，日本央行采取更多行动的空间已经快达到极限。其资产负债表已然很大，继续扩大规模也许不会很有效。如果印钞导致日圆进一步贬值，一些储蓄资金将会以经常帐盈余的形式离开日本。汇价已经很疲弱的日圆和乏力的全球增长限制了印钞策略能起到的帮助作用。

一个明显可以采取的动作是，日本政府推迟计划于明年进行的第二次上调消费税。但这么做会让日本为让公共财政在较长期内得到控制的努力大打折扣。

更好的解决方案是通过短期财政刺激提振经济。比如，日本政府可以发放代金券，使普通家庭在未来六个月进行的采购能获得退款。通过这种方式发放3至4万亿日圆，将能对消费起到短期提振作用。

这样的措施值得一试。日本政府1月曾推出5.5万亿日圆的财政刺激措施，帮助企业缓和消费税上调带来的冲击。但如果消费者不支出，企业是不会展开投资的。财务大臣麻生太郎曾经在补充预算案中暗示过这点。在经济下滑加深前，有必要进行短期财政刺激。(完)

(编译 白云; 审校 张荻)

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