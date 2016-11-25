日本政府担忧特朗普当选和英国退欧带来的全球经济不确定性--月报

路透东京11月25日 - 日本政府在周五发布的月度经济报告中，表达了对金融市场的担忧，因特朗普赢得美国总统大选和英国公投退欧带来不确定性。

11月的月报显示，政府维持对经济的整体评估不变，认为经济还在温和复苏，但仍显疲弱。

“经济在温和复苏，但近期显露疲态，”日本内阁府在报告中称，该措辞自3月以来一直未变。

一位内阁官员对记者表示，报告提及了全球经济不确定性，具体指的是对美国经济政策以及英国退欧的种种疑虑。

月报本应在上周公布，被内阁府推迟到本周，因为首相安倍晋三紧急飞往纽约与当选总统特朗普会面。

特朗普在那之后宣布，1月正式上任后美国将退出“跨太平洋伙伴关系协定”（TPP）。该消息对日本是个沉重打击，一些分析师称安倍本来寄望于通过这个自由贸易协议来推动结构性改革。

此外，如果特朗普上台后实施贸易保护政策，那么以出口为导向的日本经济也将承压。

内阁府称出口持平，与10月评估一致。

11月报告还指出，消费者支出仍然稳定，工业产出显现提速迹象。但内阁府对于以上两个领域的评估依然未变。（完）