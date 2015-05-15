日本数据：4月消费者信心指数降至41.5，五个月来首次恶化

路透东京5月15日 - 日本内阁府周五公布的调查显示，4月消费者信 心在五个月来首次恶化。 4月消费者信心指数从3月的41.7降至41.5。 这项调查开始于1982年，涵盖一般家庭对收入和就业等的看法。一般 家庭的定义为成员有两人或以上的家庭。 数据细节请点选内阁府官网： here(完)