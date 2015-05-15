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货币新闻 | 2015年 5月 15日 星期五 13:19 BJT

日本数据：4月消费者信心指数降至41.5，五个月来首次恶化

路透东京5月15日 - 日本内阁府周五公布的调查显示，4月消费者信
心在五个月来首次恶化。
    
    4月消费者信心指数从3月的41.7降至41.5。
    
    这项调查开始于1982年，涵盖一般家庭对收入和就业等的看法。一般
 家庭的定义为成员有两人或以上的家庭。

    数据细节请点选内阁府官网：
here(完)

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