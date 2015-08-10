日本数据：7月消费者信心大幅降至40.3，创六个月低位

路透东京8月10日 - 日本内阁府周一公布的调查显示，7月消费者信心大幅恶化，触及六个月低位，显示家庭因食品价格上涨和薪资增长低迷而感到拮据。

该数据让人更加质疑日本央行的看法。日本央行认为，民间消费将摆脱低迷态势，并将帮助经济反弹。

日本内阁府公布，7月消费者信心指数较前月下降1.4点，至40.3，创1月来最低。

内阁府还下调对消费者信心的评估，称其“停滞”。

这项调查还显示，87.7%的受访者预计未来一年消费者物价将上涨，该比例高于6月的87.3%。(完)