日本数据：7月消费者信心大幅降至40.3，创六个月低位

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京8月10日 - 日本内阁府周一公布的调查显示，7月消费者信心大幅恶化，触及六个月低位，显示家庭因食品价格上涨和薪资增长低迷而感到拮据。
该数据让人更加质疑日本央行的看法。日本央行认为，民间消费将摆脱低迷态势，并将帮助经济反弹。
日本内阁府公布，7月消费者信心指数较前月下降1.4点，至40.3，创1月来最低。
内阁府还下调对消费者信心的评估，称其“停滞”。
这项调查还显示，87.7%的受访者预计未来一年消费者物价将上涨，该比例高于6月的87.3%。(完)
(编译 杜明霞；审校 张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”