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货币新闻 | 2013年 1月 16日 星期三 13:12 BJT

日本数据: 12月消费者信心指数降至39.2,消费者对经济前景仍谨慎

路透东京1月16日 - 日本内阁府周三公布的调查结果显示,日本消费者信心在12月恶化,表明消费者对经济前景依然谨慎.

调查显示,12月一般家庭消费者信心指数降至39.2,11月为39.4.

该指数低于50代表消费者持悲观看法.

参看相关细节,可点选日本内阁府网站(here)

参看日本数据相关新闻,请点选 (完)

(编译 隋芬; 审校 杜明霞)
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