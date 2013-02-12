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货币新闻 | 2013年 2月 12日 星期二 13:28 BJT

日本数据: 1月消费者信心指数升至43.3,为五个月来首次上升

路透东京2月12日 - 日本内阁府周二公布的调查结果显示,日本消费者信心在1月改善,消费者信心指数为五个月来首次上升,表明经济复苏的迹象增加.

调查显示,1月一般家庭消费者信心指数升至43.3,12月为39.2.

监于指数上升,日本政府调高对消费信心的评估

该指数低于50代表消费者持悲观看法.

此项调查是在1982年展开,一般家庭的定义为成员有两人以上的家庭.

参看相关细节,可点选日本内阁府网站(here)

参看日本数据相关新闻,请点选 (完) (编译 艾茂林; 审校 张明钧)
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