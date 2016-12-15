日本企业预计未来一年CPI上涨0.7%--央行短观调查

路透东京12月15日 - 周四公布的日本央行调查报告显示，日本企业的长期通胀预期在12月小升，表明日圆疲弱和消费者支出增强可望拉抬物价。

上日日本央行甫公布“短观”大型制造业信心调查。该调查显示，由于海内外需求改善，信心升至一年高位。

这些结果应该令一些央行官员受到鼓舞。他们可能会在下周召开货币政策会议时更新对经济前景的评估。

央行调查显示，日本企业预计未来一年的消费者物价指数(CPI)平均料上升0.7%，高于三个月前预估的上升0.6%。

接受日本央行访查的企业预计，未来三年消费者物价年增率为1.0%，与三个月前预估相同。

企业还预计，未来五年消费者物价年增率将达到1.1%，高于9月预估的1.0%涨幅。

据熟悉日本央行思路的四名消息人士透露，日本央行倾向于在12月20日的会议上调经济预估，因央行官员越来越相信，全球贸易已经走出低谷。

他们还看到民间消费有初步复苏迹象，服务业景气触及近三年高位。民间消费多年来一直是日本经济的一个薄弱点。

日本央行在2014年3月短观调查开始就企业的物价预期进行访查，以收集关于通胀预期的更多信息。通胀预期对于当前实施的刺激计划至关重要。

在外界对其大规模购债计划能否持续的忧虑升温之际，日本央行9月大幅调整政策框架，转而聚焦控制利率。(完)