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亚洲 | 2014年 1月 31日 星期五 22:29 BJT

日本数据：12月核心CPI较上年同期升1.3%，升速为逾五年最快且高于预期

路透东京1月31日 - 周五公布的政府数据显示，日本12月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.3%，升速为逾五年来最快，是经济朝结束为期15年之久的通缩迈进的最新凭证。

路透调查分析师预估核心CPI为升1.2%。核心CPI包括油品但扣除波动较大生鲜食品价格。

数据显示，11月核心CPI同比上升1.2%，为2008年10月来最快。

12月扣除食品和能源的核心核心CPI较上年同期上升0.7。

浏览完整表格，请点选(here) (完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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