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亚洲 | 2014年 4月 25日 星期五 09:03 BJT

《即时观点》消费税上调拉动日本东京地区4月核心CPI创22年来最快增速

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欲浏览完整表格，请点击：(here)。(完) (编译 李爽/石冠兰/许娜；审校 王冠中/戴素萍/郑茵/孙茉莉)
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