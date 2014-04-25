《焦点》东京4月核心CPI增幅创22年高位，迈向日本央行物价目标

**薪资增长是关键**

最近的路透调查显示，市场预计日本央行至少在7月左右之前不会放宽政策，届时将有关于消费税对经济影响的更多证据。

日本央行下周将召开会议仔细检视CPI等数据，并将更新长期经济预估，料将强调相信通胀率将向2%的目标稳步迈进。

日本央行认为，日本经济正朝着在2015年中左右实现2%的通胀目标稳步迈进。最近几周日本央行官员的言论，试图平息对日本经济复苏的担忧。最近出炉的一连串数据疲软，暗示日本经济势头减弱，令人担忧经济复苏。

关于日本央行将很快被迫采取额外刺激的猜测，央行予以否认。央行总裁黑田东彦不断强调，他认为目前没有必要放松政策。

但由于消费税上调削弱消费者购买力，凸显出长期停滞的薪资有必要跟上通胀的脚步，以支持消费并帮助推动经济复苏。

周五出炉的数据显示，调查涵盖的所有种类商品中，有414种价格上涨，数量接近3月时的两倍；但有86种价格下滑，显示一些企业仍不愿将增加的成本转嫁给消费者。

日本央行估计，消费税上调会让4月CPI年率增加1.7%百分点，5月起增加2.0个百分点。公布CPI数据的日本政府机构未公布这类预估数字。