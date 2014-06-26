日本数据：5月全国核心CPI同比增长3.4%，为1982年4月以来最大升幅

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透东京6月27日 - 日本总务省周五公布的数据显示，日本5月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期增长3.4%，为1982年4月以来最大升幅，因全国消费税上调继续提振物价。
此数据符合分析师预估中值。4月全国核心CPI为按年上升3.2%。核心CPI剔除了生鲜食品价格，但包括油品价格。
日本央行估计，消费税上调将为4月通胀年率贡献1.7个百分点，为5月贡献2.0个百分点。总务省没有给出官方的预估。(完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。