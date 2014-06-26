日本数据：5月全国核心CPI同比增长3.4%，为1982年4月以来最大升幅

路透东京6月27日 - 日本总务省周五公布的数据显示，日本5月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期增长3.4%，为1982年4月以来最大升幅，因全国消费税上调继续提振物价。

此数据符合分析师预估中值。4月全国核心CPI为按年上升3.2%。核心CPI剔除了生鲜食品价格，但包括油品价格。