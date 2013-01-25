重发-《综述》日本反驳操纵日圆汇率指责,称放宽货币政策旨在结束通缩

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
(重发以调整格式)
* 对日本大举放宽货币政策举动的不满情绪升温
* 日本称放宽政策旨在结束通缩,而不是操纵汇率
* 日圆兑美元触及两年半低点
* 很多国家偏爱本币疲弱
* 日本金融外交政策将在G20会议上面临重要考验
路透东京1月25日 - 日本反驳了有关日本央行大举宽松举措可能引发竞争性货币贬值的批评,称日本央行正在努力终结为期近20年的通缩,而不是在操纵日圆汇率.
日本首相安倍晋三要求日本央行采取大规模行动,欧洲为此拉响警钟并担心这可能随着其他央行采取类似政策而引发"货币战争".
在下个月举行的20国集团(G20)会议上,日本可能必须对此做出辩护,以阻止外界批评其刺激经济的大规模计划.
"宽松货币政策旨在使得日本快速脱离通缩,"日本财务大臣麻生太郎周五对记者表示.
"指责我们操纵汇率的说法完全不对."
多年来日本一直在努力对抗通缩,周五出炉的数据提供了其困境的最新证据.
日本12月全国核心消费者物价指数(CPI)同比下滑速度超过11月.
这显示日本通胀率距离达到2%的目标还很遥远.在安倍晋三施加的巨大压力下,日本央行本周同意将通胀率目标设为2%,并称将从2014年开始无限量购买资产,以刺激经济.
日圆兑美元 周五降至两年半低点90.695,此前日本公布的消费者物价指数(CPI)令进一步采取货币宽松措施的预期增强.
去年日圆兑美元徘徊于纪录高位.鉴于日本经济倚重出口,日圆升值成为当局面临的一大忧患.
自11月初以来,日圆兑美元挫跌11%,因安倍赢得大选的胜利,大胆承诺通过无限量货币宽松政策、日圆贬值及加大财政支出,来终结数十年来的成长滞缓态势.
麻生太郎称,"考虑到在雷曼兄弟危机之后第一次G20召开会议时,美元兑日圆在110左右,日圆的过度升势正在被修正."
安倍的第一步是在本周稍早整顿日本货币政策,当时日本央行称明年将启动无限量资产购买,主要是购买公债,以实现与政府达成的通胀目标.
自五年前爆发全球金融危机以来,美国和英国央行致力于采取激进的货币宽松措施.此举虽能通过降低利率来协助支撑经济成长,但也易于削弱本国货币.
日本央行自金融危机以来一直在购买公债,但日圆快速下跌已让海外决策者感到担忧.
德国总理梅克尔周四加入货币争论,指出日本在该国央行采取行动之后成为一大忧虑来源.
德国央行总裁本周加入其它央行行长之列,对竞争性贬值的风险发出警告,即各国鼓励本币贬值以提升本土产品的吸引力.
各国财长及央行行长将于2月15-16日在莫斯科会晤.(完) (编译 杜明霞/王翔琼; 审校 石冠兰)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进