重发-《综述》日本反驳操纵日圆汇率指责,称放宽货币政策旨在结束通缩

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* 对日本大举放宽货币政策举动的不满情绪升温

* 日本称放宽政策旨在结束通缩,而不是操纵汇率

* 日圆兑美元触及两年半低点

* 很多国家偏爱本币疲弱

* 日本金融外交政策将在G20会议上面临重要考验

路透东京1月25日 - 日本反驳了有关日本央行大举宽松举措可能引发竞争性货币贬值的批评,称日本央行正在努力终结为期近20年的通缩,而不是在操纵日圆汇率.

日本首相安倍晋三要求日本央行采取大规模行动,欧洲为此拉响警钟并担心这可能随着其他央行采取类似政策而引发"货币战争".

在下个月举行的20国集团(G20)会议上,日本可能必须对此做出辩护,以阻止外界批评其刺激经济的大规模计划.

"宽松货币政策旨在使得日本快速脱离通缩,"日本财务大臣麻生太郎周五对记者表示.

"指责我们操纵汇率的说法完全不对."

多年来日本一直在努力对抗通缩,周五出炉的数据提供了其困境的最新证据.

日本12月全国核心消费者物价指数(CPI)同比下滑速度超过11月.

这显示日本通胀率距离达到2%的目标还很遥远.在安倍晋三施加的巨大压力下,日本央行本周同意将通胀率目标设为2%,并称将从2014年开始无限量购买资产,以刺激经济.

日圆兑美元 周五降至两年半低点90.695,此前日本公布的消费者物价指数(CPI)令进一步采取货币宽松措施的预期增强.

去年日圆兑美元徘徊于纪录高位.鉴于日本经济倚重出口,日圆升值成为当局面临的一大忧患.

自11月初以来,日圆兑美元挫跌11%,因安倍赢得大选的胜利,大胆承诺通过无限量货币宽松政策、日圆贬值及加大财政支出,来终结数十年来的成长滞缓态势.

麻生太郎称,"考虑到在雷曼兄弟危机之后第一次G20召开会议时,美元兑日圆在110左右,日圆的过度升势正在被修正."

安倍的第一步是在本周稍早整顿日本货币政策,当时日本央行称明年将启动无限量资产购买,主要是购买公债,以实现与政府达成的通胀目标.

自五年前爆发全球金融危机以来,美国和英国央行致力于采取激进的货币宽松措施.此举虽能通过降低利率来协助支撑经济成长,但也易于削弱本国货币.

日本央行自金融危机以来一直在购买公债,但日圆快速下跌已让海外决策者感到担忧.

德国总理梅克尔周四加入货币争论,指出日本在该国央行采取行动之后成为一大忧虑来源.

德国央行总裁本周加入其它央行行长之列,对竞争性贬值的风险发出警告,即各国鼓励本币贬值以提升本土产品的吸引力.