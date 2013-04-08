更新版-日本数据：2月经常帐四个月来首度转为盈余，但贸易逆差仍带来压力

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
* 2月经常帐盈余6,374亿日圆，为四个月以来首见盈余
* 投资收益增长抵消贸易逆差影响
* 日圆走软与燃料进口令经常帐承压
路透东京4月8日 - 日本2月经常帐收支转为盈余，为四个月以来首见，因为日圆走软提高了海外投资收益，抵消了燃料进口增加和出口低迷导致的持续贸易逆差影响。
日本财务省数据显示，2月经常帐盈余6,374亿日圆(65.6亿美元)，高于路透调查中分析师预估的4,663亿日圆盈余。之前三个月连续录得经常帐赤字，为连续赤字时间最长纪录。
2月经常帐盈余较上年同期下滑47%，因日圆贬值立即推升能源进口成本，但其对出口的影响还要过些时日才会显现，导致日本贸易收支仍为逆差。
“日圆疲弱料将在夏季前后支撑出口，但现在很难预测它何时将明显促进出口，”明治安田生命经济师小玉佑一表示。
“出口回升步伐缓慢，而且对经济的提振作用并不明显，因为中国经济复苏迟缓且能源进口上升。”
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日本央行上周宣布重大的刺激举措，以重振经济并结束通缩。 日圆兑美元周一跌向99日圆，为近四年来低点，因市场为日本央行开始购买公债作准备。
此举应能确保借贷成本维持在低位，但日本长期呈现贸易逆差且经常帐盈余收窄，可能威胁到该国为债务进行再融资的能力。日本债务规模为其经济总量的两倍，在发达国家中比例最高。
上个月出炉的数据显示，日本2月贸易收支连续第八个月呈现逆差。
“贸易逆差很可能将继续被海外投资收益增长所填补，但经常帐收支平衡状态或将变为盈余和赤字交替出现的局面，”小玉佑一称。(完)
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。