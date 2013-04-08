版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 09:26 BJT

更新版-日本数据：2月经常帐四个月来首度转为盈余，但贸易逆差仍带来压力

* 2月经常帐盈余6,374亿日圆，为四个月以来首见盈余

* 投资收益增长抵消贸易逆差影响

* 日圆走软与燃料进口令经常帐承压

路透东京4月8日 - 日本2月经常帐收支转为盈余，为四个月以来首见，因为日圆走软提高了海外投资收益，抵消了燃料进口增加和出口低迷导致的持续贸易逆差影响。

日本财务省数据显示，2月经常帐盈余6,374亿日圆(65.6亿美元)，高于路透调查中分析师预估的4,663亿日圆盈余。之前三个月连续录得经常帐赤字，为连续赤字时间最长纪录。

2月经常帐盈余较上年同期下滑47%，因日圆贬值立即推升能源进口成本，但其对出口的影响还要过些时日才会显现，导致日本贸易收支仍为逆差。

“日圆疲弱料将在夏季前后支撑出口，但现在很难预测它何时将明显促进出口，”明治安田生命经济师小玉佑一表示。

“出口回升步伐缓慢，而且对经济的提振作用并不明显，因为中国经济复苏迟缓且能源进口上升。”

浏览日本经常帐与出口图表，请点选：

(link.reuters.com/cec56s)

日本央行上周宣布重大的刺激举措，以重振经济并结束通缩。 日圆兑美元周一跌向99日圆，为近四年来低点，因市场为日本央行开始购买公债作准备。

此举应能确保借贷成本维持在低位，但日本长期呈现贸易逆差且经常帐盈余收窄，可能威胁到该国为债务进行再融资的能力。日本债务规模为其经济总量的两倍，在发达国家中比例最高。

上个月出炉的数据显示，日本2月贸易收支连续第八个月呈现逆差。

“贸易逆差很可能将继续被海外投资收益增长所填补，但经常帐收支平衡状态或将变为盈余和赤字交替出现的局面，”小玉佑一称。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐