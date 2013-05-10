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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 08:08 BJT

日本数据：3月经常帐盈余同比下降4.3%，降幅小于预期

路透东京5月10日 - 日本财务省周五公布数据显示，3月经常帐盈余较上年同期下降4.3%，降幅小于预期，因出口逐步复苏帮助改善日本的收支状况。

分析师此前预计3月经常帐盈余同比下降6.6%。

3月经常帐盈余为1.25万亿(兆)日圆(126亿美元)，市场预估中值为1.22万亿日圆。3月盈余为去年3月达到盈余1.31万亿日圆以来的最高。

参看完整表格,请浏览财务省网站： (here)(完)
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