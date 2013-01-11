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货币新闻 | 2013年 1月 11日 星期五 08:08 BJT

日本数据: 11月经常帐10个月来首次出现赤字,且规模远超预期

路透东京1月11日 - 日本财务省周五公布数据显示,日本11月经常帐10个月来首次出现赤字,因为全球需求疲弱导致出口下降且能源进口增加.

11月经常帐赤字为2,224亿日圆(25亿美元),是2012年1月以来首次出现赤字.路透访问的分析师此前预估中值为赤字35亿日圆.

去年1月经常帐赤字为4,556亿日圆,为1985年以来同期最大规模.

参看完整表格,请访问财务省网站:

(here)(完)

(编译 王兴亚; 审校 张涛)
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