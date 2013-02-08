重发-日本数据: 12月经常帐连续第二个月录得赤字

金属期市：伦铜下跌，因朝鲜紧张局势升级
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
(重发以跟上红条)
路透东京2月8日 - 日本财务省周五公布数据显示,12月连续第二个月录得经常帐赤字,因全球需求疲弱损及出口,以及能源进口增加所致.
12月未经季节调整的经常帐赤字为2,641亿日圆(28亿美元).分析师预估中值为赤字1,442亿日圆.
这是自从1985年开始纪录以来,首次连续两个月录得经常帐赤字.
2012年未经季节调整的经常帐盈余同比下降50.8%至4.7万亿日圆(504亿美元).同比降幅为纪录最高,盈余则为纪录最低水准.
参看完整表格,请连结财务省网站:
(here)(完)
浏览日本数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (编译 李婷仪; 审校 张涛)
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透东京4月12日 - 日本股市周三跌至四个多月低位，因地缘政治紧张局势升温遏制风险偏好，且避险日圆飙升至五个月高位令出口类股遭遇重创。