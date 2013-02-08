版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 8日 星期五 08:11 BJT

日本数据: 12月经常帐连续第二个月录得赤字

路透东京2月8日 - 日本财务省周五公布数据显示,12月连续第二个月录得经常帐赤字,因全球需求疲弱损及出口,以及能源进口增加所致.

12月未经季节调整的经常帐赤字为2,641亿日圆(28亿美元).分析师预估中值为赤字1,442亿日圆.

这是自从1985年开始纪录以来,首次连续两个月录得经常帐赤字.

2012年未经季节调整的经常帐盈余同比下降50.8%至4.7万亿日圆(504亿美元).同比降幅为纪录最高,盈余则为纪录最低水准.

参看完整表格,请连结财务省网站:

(here)(完)

浏览日本数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (编译 李婷仪; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐