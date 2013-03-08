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货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 08:37 BJT

日本数据: 1月经常帐连续第三个月录得赤字

路透东京3月8日 - 日本财务省周五公布数据显示，1月连续第三个月录得经常帐赤字，为最长赤字纪录，因燃料成本上涨和出口疲弱令贸易收支承压。

1月未经季节调整的经常帐赤字为3,648亿日圆(38.5亿美元)，赤字水平低于6,260亿日圆的分析师预估中值。

这是自从1985年开始纪录以来，首次连续三个月录得经常帐赤字。

参看完整表格,请连结财务省网站：

(here)(完)
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