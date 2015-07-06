日本财政：惠誉称日本的新财政计划不太可能降低公共债务负担

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“这个策略侧重通过结构性改革来促进增长，并作为财政整固的指导原则，”惠誉在声明中称。
“许多改革计划都有利于提高生产率和鼓励投资，不过惠誉认为，日本政府对这些促经济成长措施的效果持高度乐观的预期。”
惠誉4月将日本主权债信评级下调一个级距至A，因此前政府未能收紧财政支出来抵消消费税上调延迟的影响。这个评级较最高的AAA评级低五个级距。日本评级展望稳定。
日本上月通过的新财政方针维持到2020财年恢复基本预算盈余、然后降低债务与GDP之比的目标不变。日本债务水平约为其5万亿美元经济规模的两倍，在全球最高。
政府还表示，未来三年努力将年支出增长控制在1.6万亿日圆( 130.5亿美元)，但这可能随经济状况发生变化。
日本政府计划通过改革鼓励对机器人产业和IT产业的投资，以及提高生产力，使实质GDP和名义GDP增速分别维持在2%和3%以上。(完)
(编译 汪红英/李春喜 审校 李爽/高琦)
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