日本财政: 在2013/14财年将标售创纪录的156.6万亿日圆公债

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
财务省并指出,将提高2013/14财年30年期公债标售频率,由目前的每年八次,增加到每月一次,以促进超长债市场发展.
基于海外投资者的兴趣,财务省下个财年也将标售6,000亿日圆的消费者物价连动债券,但财务省尚未决定标售日程表.
日本政府预期,税收将高于新债发行收入,为四年来首见,这将是向改善公共财政迈出的积极一步.
但日本债务负担沉重程度仍是主要经济体之最,因此投资人料将关注政府是否会有削减债务的进一步措施.(完)
(编译 郑茵/蔡美珍; 审校 张明钧/艾茂林)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。