日本财政: 在2013/14财年将标售创纪录的156.6万亿日圆公债

财务省并指出,将提高2013/14财年30年期公债标售频率,由目前的每年八次,增加到每月一次,以促进超长债市场发展.

基于海外投资者的兴趣,财务省下个财年也将标售6,000亿日圆的消费者物价连动债券,但财务省尚未决定标售日程表.

日本政府预期,税收将高于新债发行收入,为四年来首见,这将是向改善公共财政迈出的积极一步.

但日本债务负担沉重程度仍是主要经济体之最,因此投资人料将关注政府是否会有削减债务的进一步措施.(完)