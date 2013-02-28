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货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 15:16 BJT

日本财政: 政府预计2013/14财年基本预算赤字恶化

路透东京2月28日 - 路透取得的一份政府文件显示:

* 日本政府估计2013/14财年基本预算赤字相对GDP比例将扩大至6.9%

* 日本政府估计2012/13财年基本预算赤字相对GDP比例将扩大至6.6%(完)
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