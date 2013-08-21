日本经济可能已于去年底摆脱萎缩--政府小组

东芝称申请破产的西屋电气截止去年底共有98亿美元债务
路透东京3月29日 - 日本东芝周三表示，旗下美国西屋电气截至12月底共有负债98亿美元，该业务已根据美国破产法第11章申请破产保护。
路透东京8月21日 - 日本政府一小组调查结果显示，该国经济去年底时可能已经从大约60年来最短的经济萎缩中复苏，因首相安倍晋三通货复胀政策引发的乐观情绪带动强劲的个人消费。
负责评估日本经济周期的一政府小组的部分委员认为，以同时指标的趋势来判断，日本经济去年11月时就可能已经触底。
但该小组还认为，还需考察更多数据和佐证才能得出结论。本月稍早公布的数据显示，日本第二季国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.6%，低于第一季3.8%的增幅。
“如果底部是在11月出现，那么萎缩的时间就相当短，”该政府小组主席Hiroshi Yoshikawa在周三会议后的记者会上表示。
“看看2012年第四季以来的GDP，就会发现个人消费对增长的贡献很大。”
其补充道，部分委员指出，推动当前经济复苏的力量是个人消费而非出口，这种情况比较少见。
该小组亦认同，日本经济于去年4月触顶，结束三年扩张期。
该政府小组由民间经济学家和学术界人士构成，他们定期召开会议，考察包括GDP和同时指标在内的各种数据，来确定日本经济周期中的波峰和波谷。(完)
(编译 艾茂林; 审校 田建华)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京3月29日 - 日本东芝周三表示，旗下美国西屋电气截至12月底共有负债98亿美元，该业务已根据美国破产法第11章申请破产保护。
路透首尔3月29日 - 韩国每日经济新闻援引未具名消息人士报导称，韩国芯片制造商SK海力士牵头的一个财团，已对东芝旗下记忆体芯片业务的多数权益提出逾90亿美元的收购报价。
路透东京3月29日 - 监管文件周三显示，东芝旗下核业务西屋电气在纽约南区根据美国破产法第11章申请破产保护，此前面临数以十亿美元计的费用超支，以及美国电力项目长达数年时间的拖延。(完)