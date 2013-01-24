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货币新闻 | 2013年 1月 25日 星期五 07:53 BJT

日本数据: 12月核心CPI同比下滑0.2%,连续第二个月下滑

东京地区1月核心CPI同比下跌0.5%,与分析师预估均值一致.该指数的调查月份领先于全国指数,是一项领先物价指标.

参阅数据完整表格,请点击(here)(完) (编译 程琳; 审校 张涛)
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