日本数据：1月全国核心CPI同比下滑0.2%,连续第三个月下滑

路透东京3月1日 - 周五公布的政府数据显示，日本1月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.2%，连续第三个月下滑，凸显出日本央行在实现2%的新通胀目标时将面临的挑战。

核心CPI降幅符合路透调查预估中值，12月核心CPI同比亦下滑0.2%。日本核心CPI包含油品价格但扣除了生鲜蔬果及海产食品价格。

而日本1月扣除食品与能源价格的核心CPI较上年同期下滑0.7%。该指标等同于美国使用的核心CPI。

东京地区2月核心CPI同比下跌0.6%，亦与分析师预估均值一致。该指数的调查月份领先于全国指数，是一项领先物价指标。1月核心CPI同比下降0.5%。

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