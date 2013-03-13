《特写》“安倍经济学”将严重冲击日本银发退休族

他计划2015年上调房产税，最高一档税率从50%提升至55%。遗产税免税额度也将从5,000万日圆下调至3,000万日圆。但对于老年人为孙辈缴纳的学费，政府将暂不课征赠与税。

市场营销人士很快抓住新政策方向这个机会，打出广告诱劝退休老人花钱购置贵重物品，比如买辆新车。一则宣传旅行套餐的电视广告画面上，是一名退休老人和她的孙女一起在景区度假。旅行社打出“前进吧，家庭”的口号，并向三代同时出游的家庭推出优惠。

“祖父母辈和父母辈都在为他们的大家庭花钱，”博报堂广告公司旗下博报堂生活总研的研究主管Takamasa Sakai说。“这可能推动消费增加，”他说。

安倍的拥护者称，消费增加恰恰是日本所需要的。但批评人士反驳说，政府不应指望银发族储户只会更多地花钱，而不会去保护自己的储蓄免遭通胀侵蚀。

“作为老年人，我们预计会有恶性通胀，我们一手创建的资产将消失殆尽，”投资顾问公司Fujimaki Japan社长、62岁的藤卷健史说。他表示建议客户为通胀作好准备，将资金转投国外资产和货币。

然而，近来数月日本公债却大涨，30年券收益率跌至2010年中以来最低。一个解释就是，投资者仍然相信，即便银发族储户开始抛售，日本央行也会动用新鲜出炉的钞票来买入，撑起需求。

分析师称，另一个解释是，投资者认为安倍和他的“安倍经济学”注定要失败。

“安倍成功意味着熊市抛压，”美银首席日本债券策略分析师藤田昇悟说。“但债市现在以实际行动告诉我们，他成功不了。”(完)