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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 14:15 BJT

日本经济：央行称冲击出口的结构性问题正在缓解

日本央行称，扭转经济所用的时间较预期要长，因为中国等新兴市场经济体受产能过剩拖累。

报告称，全球资本支出终于恢复增长，这将扩大对日本生产的重型机械和制造设备的需求。

数年来，日本汽车生产商一直在把生产转移到国外，以进入快速增长的市场。报告认为这个趋势将会持续，但速度将放缓，因为日圆疲软激励一些公司扩大国内产能。

电子产品生产商也变得更具竞争力，这有助于它们的出口复苏。过去这些年这类企业的市场份额被亚洲竞争对手蚕食。

报告显示，衡量价格竞争力和非价格竞争力的指标最近均已经走出谷底，并表现出上升的迹象。(完)

(编译 王丽鑫/李春喜; 审校 王兴亚/孙茉莉)
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