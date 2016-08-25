（更正）焦点：日本经济低迷使“安倍经济学”失去光环 家庭买便宜货度日

2016年2月25日，东京，一名女子在看一家店外摆放的商品。 REUTERS/Yuya Shino

（更正：因译文有误，第六段应为“营业利润将增长逾4%”，而非“营业利率将增长逾4%”）

路透东京8月25日 - 日本虽然实施了三年所谓的“安倍经济学”，即首相安倍晋三推出的大胆刺激计划，但仍然没有改变日本企业和消费者的通缩思维。

随着日本经济再次蹒跚不前，那些曾寄望经济持续复苏而采取了提价措施的公司开始反思自己的策略。

许多消费者由于可支配收入有限，选择购买廉价产品，这对于在过去20年经济停滞期间蓬勃发展的折扣零售商而言是个利好消息。

48岁的家庭主妇Yuko Narita称，她正在收紧家庭支出，到处寻找减价的日用品和服装。“我感觉今年经济增长停滞，企业获利很差，因此我暂不购买大件商品，”她说。

拿到些许养老金的75岁兼职员工Nobuko Jin称，她节衣缩食，只购买必需品。“我感觉物价是在节节攀升，我在想安倍经济学的好处去了哪儿。我正在努力减少支出，”她说道。

随着经济丧失动能，销售化妆品、服装、卫生纸等各种商品的折扣店业者Don Quijote Holdings (7532.T)的业务迎来了复苏。该公司预测，在明年6月止的一年，营业利润将增长逾4%。“家庭支出不会强劲，这正是消费重心放到折扣店的时候，因此这对我们而言是利好因素，”该公司首席财务官Mitsuo Takahashi说。

餐馆连锁店业者Skylark Group (3197.T)调降了部分项目价格，还推出了更便宜的午餐菜单，以吸引家庭前来用餐。优衣库母公司迅销(9983.T)在连续两年提价伤害服装销售后也改变了策略，其最新的季度营业利润增长18.6%。

“我们会延续我们的(新)策略，在今秋和今冬降价，”该公司首席财务官Ken Okazaki称。

家具和家居饰品折扣零售商Nitori Holdings (9843.T)的董事长(会长)Akio Nitori称，他的公司不会涨价。“一旦因涨价把客户流失给竞争对手，就很难再吸引回来，”他说道。

**“通缩恐惧再现”**

日本经济在4-6月停滞，上个月出口跌幅创下全球金融危机最大，企业信心恶化跌至安倍经济学之前水准。

决策官员除了原本要为外部风险烦恼、要扭转日本社会通缩心态外，这一切又让情势更加艰难。

这股低迷态势正在扩大到出口以外的领域。日圆兑美元JPY=重拾升势，令出口直接受创。美元跌至大约100日圆水准，比一年前贬值约25%。

“随着消费环境恶化，我们见到通缩恐惧再现，”麒麟控股 (2503.T)常务董事伊藤彰浩指出。

日本营收最高的连锁百货公司业者--三越伊势丹(3099.T)称，在安倍经济学初期热卖的高端商品，今年需求已经放缓。“一些高价商品仍然卖得不错，所以并不是回到以前那段日子，”社长大西洋表示。“但通缩心态似乎正在卷土重来。”

安倍政府坚称，得益于财政和货币刺激措施以及结构性改革，日本经济已有力地摆脱了停滞局面。

的确，日本经济在2013财年增长2%，因对安倍经济学的憧憬提振了日本股市.N225，并带动日圆脱离纪录高点。但日本经济几乎还没有从2014年4月上调消费税对消费造成的打击中恢复过来，在2014财年萎缩了0.9%，2015财年仅增长0.8%。

分析师预计，由于出口和消费均萎靡不振，当前季度经济充其量也就是微弱增长。

“我没有觉得我从安倍经济学中获得很大的好处，”今年45岁的东京办公室职员Makoto Etani说，“我确实觉得有些特定群体从中获益，但这些好处没能在整个社会平均分配。”

为了刺激经济增长，安倍本月宣布了一项规模为13.5万亿(兆)日圆的财政刺激措施，包括向低收入家庭发放现金。日本央行也在上月放松了货币政策，并可能在下月政策检视时采取进一步的宽松举措。

但路透访问的绝大多数企业都表示，专注于公共项目支出的财政刺激措施对于提振经济几乎没什么作用。(完)