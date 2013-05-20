更正-《日本经济分析》安倍改革希望大幅提升外商对日本直接投资，但尚未见改善迹象

(更正：英文原文有误，倒数第三段应为雷诺“入股”日产汽车，非“买下”)

* 日本首相安倍晋三6月将编撰增长策略

* 之前的增长策略效果平平

* 推动FDI可能显示安倍认真尝试新政策

路透5月17日 - 日本有可能再次错过利用外国投资来助推经济持续增长的机会。在过去二十年里，日本经济裹足不前。

日本首相安倍晋三在经济复兴计划中，誓言要把日本变成“世界上企业做生意最容易的国家”，他的复兴计划目前基本受到认可。股市今年上涨45%，安倍的支持率约为70%。

安倍周五对政府计划做出进一步暗示，称将使基础设施出口增长两倍，农产品出口增长一倍。

目前距离长期经济增长策略计划的公布只有一个月时间，但几乎没有迹象显示出，安倍旨在提高外商直接投资(FDI)的举措将令外商投资大量增长。

“在过去五年，我90%的工作是对外投资交易，”美国商会驻日本FDI委员会主席Ken Lebrun称。

“这和日本企业不在日本展开并购是一个原因：增长前景不好。可以期冀的是，安倍的改革将改善这种局面。”

乍看之下，日本很难吸引海外投资者。日本人口趋于老龄化，且人口规模也在迅速减少。日本企业自己都对国内市场感到悲观，一直在囤积现金或者投资海外。

但日本的吸引力在于其经济规模。根据国际咨询公司埃森哲(Accenture)去年3月公布的调查报告，日本经济总量超过5万亿(兆)美元，位居世界第三。

评级机构标准普尔和研究公司IMS Medical的报告显示，日本的保险和医药市场规模在全球排名第二，仅次于美国。这两个市场都是海外投资者所青睐的。

欲浏览不同国家FDI对比图表，请点击：(link.reuters.com/nys77t)

外商在日本进行投资受到阻碍，使得日本在此FDI排行榜中一直处于垫底位置。

与经济规模相比，流入日本的FDI为经济合作暨发展组织(OECD)34个成员国中最少。

2011年底，外商对日本的直接投资与日本经济产出之比不到4%。相比之下，英国2011年获得的外商直接投资与国内生产总值(GDP)之比为48.8%，美国为近20%。

OECD的FDI监管指数显示，日本是2012年该组织成员国中最封闭的国家。

为了打破这样的刻板印象，日本需要简化并降低企业税负，除去繁文缛节，以及减少管制；分析师称日本的管制之多甚至连日本业者都望之却步。

英国大使馆贸易暨投资主管Sue Kinoshita表示，“英国和其他国家将乐见日本在解除管制及自由化上有更长足的进展。”

外国投资的好处在于，企业会更加努力争取具有特殊技能的劳工，而这将有助于扭转日本薪资长期下滑，并强化生产力，从而有助于解决制造业“空洞化”的疑虑。

“我们有许多对外直接投资，所以我们需要更多的外资投资来加以平衡，”瑞穗总合研究所资深经济分析师山本康雄表示。

与其打破刻板印象，受任研拟成长策略的各顾问小组反而只在讨论一些较温和措施，例如提供给特定经济区的税负优惠。

当中一个构想是提供让具备英语沟通能力的医生到日本工作，另一个构想则是让东京地区公共运输系统24小时运行。提议者称，这些措施将提高日本对外籍主管的吸引力。

可能不会开放给外国人的两个领域为农业及建筑业，这两大产业往往受到政府的完善保护。

日本农业产出相当于国内生产总值(GDP)的1.2%，和多数发达国家相仿。

农业对于外资的吸引力在于，只要有人可以解决日本农业极度缺乏效率的问题，就比较有机会将日本蔬菜、牛肉等高端产品行销至海外美食消费者。

而在建筑业方面，外资可能不会有太大兴趣，因为在过去数十年来公共建设计画过度扩张之后，可能没有太多成长潜力。

**高龄化商机**

随着日本人口老化，高龄照护将会是一个成长的领域。2035年时，日本65岁以上的人口比例将达三分之一，高于当前的四分之一。

不论对于外资或本地业者而言，新竞争者加入的时机已经成熟，但新加入者只能在场边观望的原因仍在于诸多行政关卡。

日本47个县治分别发行当地的养护中心执照。但地方政府往往不愿发照，以免支付养护中心员工的补助金，而这些养护中心员工还得要取得多项证照才能够执业。

医药业者抱怨称，临床实验及处方新药的规定严苛，使其进入日本市场所花费的时间及成本高于其他大型经济体。

部份分析师表示，日本应该放宽外资进入日本再生能源市场的规定；在2011年福岛核灾之后，日本正在思索退出核电之道。

让外国业者加入有时候是让事情有所转变的最佳办法，就如同法国汽车制造商雷诺 在1999年入股日产汽车 。

日产汽车董事长暨执行长戈恩执行所谓的“戈恩震撼”(Ghosn shock)政策，积极推动钢材供应商降价。当时日本汽车制造商不敢去压迫其长期供应商。