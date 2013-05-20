更正-《日本经济分析》安倍改革希望大幅提升外商对日本直接投资，但尚未见改善迹象

《技术解析》LME期铝可能升向1,930美元，现已突破阻力位1,914
1,914阻力位是从3月9日低位1,848美元到4月5日高点1,980涨势的50%费波纳奇回档位。下一阻力位是1,930美元，反弹态势料将在其附近止步，当前反弹可能是第二次向双顶颈线方向拉回。
(更正：英文原文有误，倒数第三段应为雷诺“入股”日产汽车，非“买下”)
* 日本首相安倍晋三6月将编撰增长策略
* 之前的增长策略效果平平
* 推动FDI可能显示安倍认真尝试新政策
路透5月17日 - 日本有可能再次错过利用外国投资来助推经济持续增长的机会。在过去二十年里，日本经济裹足不前。
日本首相安倍晋三在经济复兴计划中，誓言要把日本变成“世界上企业做生意最容易的国家”，他的复兴计划目前基本受到认可。股市今年上涨45%，安倍的支持率约为70%。
安倍周五对政府计划做出进一步暗示，称将使基础设施出口增长两倍，农产品出口增长一倍。
目前距离长期经济增长策略计划的公布只有一个月时间，但几乎没有迹象显示出，安倍旨在提高外商直接投资(FDI)的举措将令外商投资大量增长。
“在过去五年，我90%的工作是对外投资交易，”美国商会驻日本FDI委员会主席Ken Lebrun称。
“这和日本企业不在日本展开并购是一个原因：增长前景不好。可以期冀的是，安倍的改革将改善这种局面。”
乍看之下，日本很难吸引海外投资者。日本人口趋于老龄化，且人口规模也在迅速减少。日本企业自己都对国内市场感到悲观，一直在囤积现金或者投资海外。
但日本的吸引力在于其经济规模。根据国际咨询公司埃森哲(Accenture)去年3月公布的调查报告，日本经济总量超过5万亿(兆)美元，位居世界第三。
评级机构标准普尔和研究公司IMS Medical的报告显示，日本的保险和医药市场规模在全球排名第二，仅次于美国。这两个市场都是海外投资者所青睐的。
欲浏览不同国家FDI对比图表，请点击：(link.reuters.com/nys77t)
外商在日本进行投资受到阻碍，使得日本在此FDI排行榜中一直处于垫底位置。
与经济规模相比，流入日本的FDI为经济合作暨发展组织(OECD)34个成员国中最少。
2011年底，外商对日本的直接投资与日本经济产出之比不到4%。相比之下，英国2011年获得的外商直接投资与国内生产总值(GDP)之比为48.8%，美国为近20%。
OECD的FDI监管指数显示，日本是2012年该组织成员国中最封闭的国家。
为了打破这样的刻板印象，日本需要简化并降低企业税负，除去繁文缛节，以及减少管制；分析师称日本的管制之多甚至连日本业者都望之却步。
英国大使馆贸易暨投资主管Sue Kinoshita表示，“英国和其他国家将乐见日本在解除管制及自由化上有更长足的进展。”
外国投资的好处在于，企业会更加努力争取具有特殊技能的劳工，而这将有助于扭转日本薪资长期下滑，并强化生产力，从而有助于解决制造业“空洞化”的疑虑。
“我们有许多对外直接投资，所以我们需要更多的外资投资来加以平衡，”瑞穗总合研究所资深经济分析师山本康雄表示。
与其打破刻板印象，受任研拟成长策略的各顾问小组反而只在讨论一些较温和措施，例如提供给特定经济区的税负优惠。
当中一个构想是提供让具备英语沟通能力的医生到日本工作，另一个构想则是让东京地区公共运输系统24小时运行。提议者称，这些措施将提高日本对外籍主管的吸引力。
可能不会开放给外国人的两个领域为农业及建筑业，这两大产业往往受到政府的完善保护。
日本农业产出相当于国内生产总值(GDP)的1.2%，和多数发达国家相仿。
农业对于外资的吸引力在于，只要有人可以解决日本农业极度缺乏效率的问题，就比较有机会将日本蔬菜、牛肉等高端产品行销至海外美食消费者。
而在建筑业方面，外资可能不会有太大兴趣，因为在过去数十年来公共建设计画过度扩张之后，可能没有太多成长潜力。
**高龄化商机**
随着日本人口老化，高龄照护将会是一个成长的领域。2035年时，日本65岁以上的人口比例将达三分之一，高于当前的四分之一。
不论对于外资或本地业者而言，新竞争者加入的时机已经成熟，但新加入者只能在场边观望的原因仍在于诸多行政关卡。
日本47个县治分别发行当地的养护中心执照。但地方政府往往不愿发照，以免支付养护中心员工的补助金，而这些养护中心员工还得要取得多项证照才能够执业。
医药业者抱怨称，临床实验及处方新药的规定严苛，使其进入日本市场所花费的时间及成本高于其他大型经济体。
部份分析师表示，日本应该放宽外资进入日本再生能源市场的规定；在2011年福岛核灾之后，日本正在思索退出核电之道。
让外国业者加入有时候是让事情有所转变的最佳办法，就如同法国汽车制造商雷诺 在1999年入股日产汽车 。
日产汽车董事长暨执行长戈恩执行所谓的“戈恩震撼”(Ghosn shock)政策，积极推动钢材供应商降价。当时日本汽车制造商不敢去压迫其长期供应商。
而该政策的结果就是所有汽车制造商都享有更低的钢材价格，同时带动钢铁产业进行重整。(完)
1,914阻力位是从3月9日低位1,848美元到4月5日高点1,980涨势的50%费波纳奇回档位。下一阻力位是1,930美元，反弹态势料将在其附近止步，当前反弹可能是第二次向双顶颈线方向拉回。
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）