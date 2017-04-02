日本央行副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组

油市小涨 因OPEC延长减产协议预期盖过美国拟出售石油储备的影响
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
财务省周六宣布对中曾宏的任命。
该小组为政府提供长期财政和预算政策的建议，成员中有企业高管也有学术专家。
政府在起草预算和每年重审修补财政的长期策略时，将考虑该小组的建议。
中曾宏是继西村清彦之后首位加入该小组的央行副总裁，西村清彦在该小组的成员身份到2010年结束。(完)
(编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
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