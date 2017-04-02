日本央行副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组

路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。

财务省周六宣布对中曾宏的任命。

该小组为政府提供长期财政和预算政策的建议，成员中有企业高管也有学术专家。

政府在起草预算和每年重审修补财政的长期策略时，将考虑该小组的建议。

中曾宏是继西村清彦之后首位加入该小组的央行副总裁，西村清彦在该小组的成员身份到2010年结束。(完)