日本经济：政府最高政策小组表示将坚守财政改革目标

路透东京6月6日 - 日本政府最高的宏观经济政策小组周四表示，将会坚守财政整顿目标以遏制庞大的公共债务，虽然外界担心首相安倍晋三可能无法完全落实之前的承诺。

政府已经定下目标，在2016年3月前将基本预算赤字减半，并在2021年3月前恢复预算盈余。

日本经济财政谘问会议(CEFP)还称，该国计划在实现基本预算目标后，以稳妥的方式降低债务与国内生产总值(GDP)之比。

日本公共债务规模已经是其500兆(万亿)日圆(相当于5兆美元)经济产值的两倍还多，一但有日本政府可能放弃财政改革目标或消费税倍增计划的迹象，都会惊扰公债市场。日本政府计划在2015年10月将现为5%的消费税拉高一倍。

日本经济财政谘问会议有权制定长期财政和宏观经济政策，它一般在每年此时发布指导意见，这些指引将在年度预算和其他关键政策中有所体现。(完)