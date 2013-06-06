日本经济：政府最高政策小组表示将坚守财政改革目标

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透东京6月6日 - 日本政府最高的宏观经济政策小组周四表示，将会坚守财政整顿目标以遏制庞大的公共债务，虽然外界担心首相安倍晋三可能无法完全落实之前的承诺。
政府已经定下目标，在2016年3月前将基本预算赤字减半，并在2021年3月前恢复预算盈余。
日本经济财政谘问会议(CEFP)还称，该国计划在实现基本预算目标后，以稳妥的方式降低债务与国内生产总值(GDP)之比。
日本公共债务规模已经是其500兆(万亿)日圆(相当于5兆美元)经济产值的两倍还多，一但有日本政府可能放弃财政改革目标或消费税倍增计划的迹象，都会惊扰公债市场。日本政府计划在2015年10月将现为5%的消费税拉高一倍。
日本经济财政谘问会议有权制定长期财政和宏观经济政策，它一般在每年此时发布指导意见，这些指引将在年度预算和其他关键政策中有所体现。(完)
(编译 许娜/田建华; 审校 沈以文)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。