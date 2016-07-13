版本:
中国
国际财经 | 2016年 7月 13日 星期三 17:54 BJT

日本下调CPI涨幅和经济增速预估 打击日央行通胀达标计划

路透东京7月13日 - 日本政府周三下调对消费者物价涨幅和经济增速的预估，这对于推出规模宏大的公债购买措施以期实现2%通胀率目标的日本央行来说，不啻是一个打击。

日本政府将截至2017年3月财年的CPI升幅预估下调至0.4%，低于1月时预估的上涨1.2%。

日本政府还预计2017财年CPI增长1.4%，远低于日本央行预期在该财年将可实现的目标2%。

本次调降预估是反映经济增长低于预期、油价下跌和日圆升值；日圆升值造成进口成本下滑。

日本政府将2016财年经济增长率预估下调至0.9%，1月预估为增长1.7%。(完)

(翻译 王洋/张荻； 审校 王颖/张明钧)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐