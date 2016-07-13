日本下调CPI涨幅和经济增速预估 打击日央行通胀达标计划

特雷莎·梅将表示英国拟脱离欧盟单一市场与关税联盟--报纸
路透伦敦1月16日 - 英国每日电讯报(the Telegraph)周一报道称，首相特雷莎·梅的12项退欧协商优先考虑事项中，将包括脱离欧盟单一市场和关税联盟。
路透东京7月13日 - 日本政府周三下调对消费者物价涨幅和经济增速的预估，这对于推出规模宏大的公债购买措施以期实现2%通胀率目标的日本央行来说，不啻是一个打击。
日本政府将截至2017年3月财年的CPI升幅预估下调至0.4%，低于1月时预估的上涨1.2%。
日本政府还预计2017财年CPI增长1.4%，远低于日本央行预期在该财年将可实现的目标2%。
本次调降预估是反映经济增长低于预期、油价下跌和日圆升值；日圆升值造成进口成本下滑。
日本政府将2016财年经济增长率预估下调至0.9%，1月预估为增长1.7%。(完)
(翻译 王洋/张荻； 审校 王颖/张明钧)
路透伦敦1月16日 - 英国每日电讯报(the Telegraph)周一报道称，首相特雷莎·梅的12项退欧协商优先考虑事项中，将包括脱离欧盟单一市场和关税联盟。
路透慕尼黑1月16日 - 德国宝马汽车(BMW)一名高管表示，尽管美国候任总统特朗普发出警告，将对该公司在墨西哥制造并出口美国的汽车课征边境税，宝马汽车2019年在墨西哥展开一座新车厂运营的计划仍维持不变。
路透苏黎世1月16日 - 瑞士杀虫剂及种子集团先正达(Syngenta)执行长Erik Fyrwald周一表示，预计监管机构很快将批准中国化工集团公司以430亿美元收购该公司的交易。