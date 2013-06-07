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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 08:31 BJT

日本经济：法国总统称日本央行及时采取了复苏经济的措施--日经

路透东京6月7日 - 日本经济新闻周五报导，法国总统奥朗德(Francois Hollande)称日本央行及时采取了行动复兴经济，但表示央行引导货币政策应只从国内角度出发。

奥朗德在接受日经新闻书面采访时表示，20国集团(G20)需要再次确认控制汇率过度波动的承诺。

他将于周五稍晚在东京与日本首相会面。

美元兑日圆 周四跌至96日圆下方的四月中旬以来低点，因投资者担心即将公布的美国就业数据恐令人失望，促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持当前的大规模货币刺激措施不变。(完) (编译 梁睿雪; 审校 徐文焰)
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