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货币新闻 | 2013年 6月 4日 星期二 08:51 BJT

《独家新闻》日本政府欲敦促公共养老基金加大对股市及海外资产的投资--消息

比方说GPIF管理的一项投资组合中包括配置67%的国内债券，11%国内股票，9%的外国股票和8%的外国债券这样的中点目标。

路透上周报导称，GPIF正在考虑调整投资组合策略，准许GPIF在日股上涨时增加对日股的投资。该基金管理全国民间部门的养老金和养老保险。

这则报导推动美元兑日圆以及日经指数期货上涨，这个全球最大的公共养老基金可能提高对国内债券以外资产的曝险，投资者对这种预期作出反应。

新的政府工作组将更广泛地评议公共基金的投资策略，包括将投资组合多样化，建立改善风险管理的结构。

消息人士称，考虑的主要想法是调整GPIF对潜在风险和资产回报的评估方法，以增加灵活性。(完) (编译 兰秀娟/李爽/王丽鑫； 审校 王洋/徐文焰/李爽)
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