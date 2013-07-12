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货币新闻 | 2013年 7月 12日 星期五 10:13 BJT

更新版-路透专访：日本或将要求中国在G20说明经济放缓和影子银行--日本财务官

他表示，日本将向其它G20成员国表明，首相安倍晋三积极的刺激政策没有针对汇率，政策将会对全球经济带来正面的扩散效应，以期安抚其它国家对日圆贬值的不安情绪。

古泽满宏表示，美联储关于逐步缩小量化宽松政策的讨论“引发市场反应，压低新兴经济体货币汇率，并推升这些国家的通胀率。”

IMF也首次将安倍经济学称为全球性风险，称其政策重心放在通过大规模货币宽松计划和政府支出热潮来刺激短期经济成长，但可能不会跟进推出结构和财政改革。

但古泽满宏称，将其视作一个新忧虑的看法是错误的，IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)仅仅是重申IMF长期以来的观点，即如果日本政府不整顿中期财政，长期利率就有可能蹿升。

古泽满宏表示，日本政府正计划要做这些整顿，而财务大臣麻生太郎带领的代表团和央行总裁黑田东彦在莫斯科将向G20伙伴国解释政府的财政整顿政策。

G20已经同意在9月圣彼得堡领导人峰会召开前，发达经济体成员国将定下中期财政策略。古泽满宏称每个国家都会交出一份自己的计划，而不是制定“共同”目标。(完) (编译 于春红/梁睿雪; 审校 蔡美珍/张明钧)
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