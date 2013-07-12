更新版-路透专访：日本或将要求中国在G20说明经济放缓和影子银行--日本财务官

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
他表示，日本将向其它G20成员国表明，首相安倍晋三积极的刺激政策没有针对汇率，政策将会对全球经济带来正面的扩散效应，以期安抚其它国家对日圆贬值的不安情绪。
古泽满宏表示，美联储关于逐步缩小量化宽松政策的讨论“引发市场反应，压低新兴经济体货币汇率，并推升这些国家的通胀率。”
IMF也首次将安倍经济学称为全球性风险，称其政策重心放在通过大规模货币宽松计划和政府支出热潮来刺激短期经济成长，但可能不会跟进推出结构和财政改革。
但古泽满宏称，将其视作一个新忧虑的看法是错误的，IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)仅仅是重申IMF长期以来的观点，即如果日本政府不整顿中期财政，长期利率就有可能蹿升。
古泽满宏表示，日本政府正计划要做这些整顿，而财务大臣麻生太郎带领的代表团和央行总裁黑田东彦在莫斯科将向G20伙伴国解释政府的财政整顿政策。
G20已经同意在9月圣彼得堡领导人峰会召开前，发达经济体成员国将定下中期财政策略。古泽满宏称每个国家都会交出一份自己的计划，而不是制定“共同”目标。(完) (编译 于春红/梁睿雪; 审校 蔡美珍/张明钧)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)