焦点：日本第三季经济增幅被大幅下修 因资本支出和库存双双萎缩

路透东京12月8日 - 日本政府周四公布的修正数据显示，第三季经济增长速度远低于最初估计，因资本支出枯竭，而且企业减少库存；这再次引发外界对日本增长前景的忧心。

内阁府称，第三季国内生产总值(GDP)环比年率从初值的增长2.2%，大幅下修为增长1.3%。增幅仅略高过分析师预估中值2.4%的一半。

当季资本支出从持平修正为减少0.4%，因钢铁与房地产企业减少投资。

正面消息是，政府上修了消费支出数据。但整体数据可能给那些乐观认为经济步入来年可望加速成长的人泼了桶冷水。

“资本与消费支出是国内需求的两大引擎，我认为二者不会强劲反弹，”瑞穗证券的资深分析师Norio Miyagawa指出。

“我们有政府刺激政策和日圆疲软两大有利条件，因此经济将继续增长，不过速度比较温和。”

库存修正后导致GDP增幅减少0.3个百分点，初值为减少0.1个百分点。Miyagawa称这说明近期企业补充库存的速度正在放慢，它也是一个正面迹象，表明企业有能力卖出更多商品。

第三季净出口为成长贡献了0.3个百分点，低于上季度的0.5个百分点。

然而分析师对未来出口将上升感到乐观，因在特朗普当选美国总统后日圆兑美元已跌至八个月低点。

分析师并称，日本政府还批准了7.5万亿日圆的公共项目支出计划，这对明年的成长略有支撑。

第三季民间消费上修为较前季成长0.3%，初值为成长0.1%，因日本家庭在食品饮料、电视和国内旅游的支出增加。

分析师表示，政府采用了新基数年来计算GDP，导致此前的数据发生变动，对第三季GDP修正值的预估变得更为困难。

新的计算方法还首次将研发支出纳入资本支出，并追溯至1994年的数据。

凯投宏观(Capital Economics)驻新加坡的资深日本分析师Marcel Thieliant表示，由于这项变动，第三季企业投资较前值提高了17%。

日本内阁府数据显示，新的计算方法使2015财年资本支出增加19.2万亿(兆)日圆，2014财年资本支出增加18.5万亿日圆。

“此项调整使资本支出数据更精确，”三菱日联摩根士丹利证券的资深分析师Hiroshi Miyazaki表示。

“这不会改变整体经济增速。我预计资本支出将在当前季度触底回升。”(完)