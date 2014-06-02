日本企业第一季资本支出大增 预示日本GDP修正值或持平前值

路透东京6月2日 - 日本企业1-3月当季连续第三季增加资本支出，表明经济成长修正数据将显示，日本经济继续以逾两年最快速度成长。

财务省周一公布的数据显示，第一季资本支出同比增长7.4%，高于前季4.0%的增幅。

扣除软件的资本支出经季节性调整后较前季上升3.1%，为连续第三季成长，显示出企业投资热络的迹象。

该数据表明，日本第一季经济成长修正数据可能较初估值没有太大变化，这可能会缓解有关消费税上调打压经济成长的疑虑。

“关于消费税上调的担忧似乎没有必要，因为非制造业正在加大投资以提高产能，”瑞穗总合研究所资深经济分析师山本康雄表示。

“仍需政府的成长策略来鼓励制造商在国内建设新厂。但这种成长策略有可能让人失望，因此可能必须通过货币政策来恢复景气。”

国内生产总值(GDP)初值数据显示，日本第一季经济较前季增长1.5%，为逾两年来最快增长。环比年率为成长5.9%，得益于企业资本支出意外上升且消费者支出强劲。

GDP初值中，资本支出增长4.9%，增幅较预估中值2.1%多出逾一倍。

GDP修正值将于6月9日发布。财务省周一发布的数据将用于重新计算GDP当中的资本支出分项。

即便经济成长数字基本不变，对日本首相安倍晋三也是一种鼓励。他希望日本企业更多地使用其超过200万亿(兆)日圆(2万亿美元)的现金储备，并且提高薪资，以推动经济持续复苏。

安倍晋三倾向于削减企业税率，以此促进企业活动和吸引外企前往日本。日本的企业税率在主要经济体中位居前列。

不过在4月1日消费税从5%上调至8%后，分析师对该国经济的反弹速度有所担心。

日本央行已经多次表示，相信经济能够承受消费税上调的影响，有望实现2%的通胀目标。因此，部分分析师也开始推后对进一步货币宽松政策的预期。

今年年中某个时候，安倍政府料将宣布“三支箭”经济成长策略的下一步骤。除了削减企业税，政府还可能放宽对外国劳工的规定，甚至采取措施使博彩业合法化，以便刺激经济发展。(完)

(编译 李爽/朱晓军；审校 许娜/郑茵)

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