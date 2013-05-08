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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 11:01 BJT

日本经济：政府略微上修第四季名义GDP数据，因计算有误

路透东京5月8日 - 日本内阁府将去年第四季的名义国内生产总值(GDP)、进出口和平减指数进行修正，因发现其对进出口数据进行季节性因素调整的方式有误。

一名政府官员透露，内阁府是在第一生命经济研究所首席经济分析师新家义贵周二发表过一份报告后，发布的修正数据。新家义贵报告称，这些数据可能不正确。

内阁府在声明中称，10-12月当季实质GDP和进出口，以及其他过往数据并未有任何调整。

该名政府官员称，修正数据还是因为电子表格录入有误。此事可能令内阁府的可信度存疑，该机构还负责发布受到外界密切关注的资本支出和消费者信心数据。

内阁府将第四季经季节调整后的名义出口更正为较前季下降1.7%，原先公布数据为下滑0.3%。

经季节调整的名义进口调整为增长0.5%，亦不及此前报告的增加3.0%。受此影响，名义GDP从下滑0.3%修正为下降0.1%。

第四季GDP平减指数亦从下降0.4%更正为下降0.2%。(完)
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