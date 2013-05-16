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货币新闻 | 2013年 5月 16日 星期四 08:27 BJT

日本数据：第一季GDP较前季成长0.9%且超过预期，因消费者支出上升

日本第一季GDP环比年率为成长3.5%，分析师预估中值为成长2.8%，超过同期美国经济2.5%的增速。

浏览完整表格，请参看日本内阁府网站(here)。 (完) (编译 李爽; 审校 张明钧)
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