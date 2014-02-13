《焦点》日本2013年第四季经济增长料加速，因消费税上调前出现购物潮

全球金市：金价触及五个月高位，因地缘政治紧张情势升温
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
部分新兴市场近期动荡，也引发人们对外部冲击可能损及日本出口的担忧。
本月稍早，日本议会通过5.5万亿(兆)日圆刺激计划，用于缓解消费税上调的影响。
此计划仰赖公共工程支出发挥作用，但劳工短缺导致近期政府建筑项目延迟，可能会放慢未来公共工程的进度。
日本央行总裁黑田东彦淡化采取更多货币宽松举措的必要性，因为消费者物价升幅正朝2%的目标水平迈进，海外经济也在复苏。
日本央行2013年初曾祭出大规模刺激计划，除非消费税上调带来的痛楚远超出预期，否则其并不愿再度放松政策。(完) (编译 高琦/田建华/王洋/李爽/许娜；审校 龚芳/张荻/侯向明/石冠兰/杜明霞)
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)