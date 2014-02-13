《焦点》日本2013年第四季经济增长料加速，因消费税上调前出现购物潮

部分新兴市场近期动荡，也引发人们对外部冲击可能损及日本出口的担忧。

本月稍早，日本议会通过5.5万亿(兆)日圆刺激计划，用于缓解消费税上调的影响。

此计划仰赖公共工程支出发挥作用，但劳工短缺导致近期政府建筑项目延迟，可能会放慢未来公共工程的进度。

日本央行总裁黑田东彦淡化采取更多货币宽松举措的必要性，因为消费者物价升幅正朝2%的目标水平迈进，海外经济也在复苏。