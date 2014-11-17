《即时观点》日本第三季GDP意外萎缩，安倍面临推迟上调消费税的压力

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
第一生命经济研究所经济分析师新家义贵：
我没有料到GDP数据会这么疲弱。
我们原本预计资本投资会支撑经济，但GDP数据显示资本支出疲弱，这引发对经济前景的担忧。考虑到消费支出第二季大幅下滑，第三季的反弹看起来非常薄弱。
我认为日本央行明年1月公布最新的经济和物价预估时，将不得不下调本财年的经济增长预估。此外，因油价下滑，消费者物价增幅将放缓，市场对进一步宽松的揣测可能会升高。(完)
(编译/审校 郑茵/白云/张若琪/李爽/杜明霞/徐文焰/张荻/戴素萍)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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