《即时观点》日本第三季GDP意外萎缩，安倍面临推迟上调消费税的压力

我们原本预计资本投资会支撑经济，但GDP数据显示资本支出疲弱，这引发对经济前景的担忧。考虑到消费支出第二季大幅下滑，第三季的反弹看起来非常薄弱。

我认为日本央行明年1月公布最新的经济和物价预估时，将不得不下调本财年的经济增长预估。此外，因油价下滑，消费者物价增幅将放缓，市场对进一步宽松的揣测可能会升高。(完)