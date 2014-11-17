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亚洲 | 2014年 11月 17日 星期一 08:53 BJT

《即时观点》日本第三季GDP意外萎缩，安倍面临推迟上调消费税的压力

第一生命经济研究所经济分析师新家义贵：

我没有料到GDP数据会这么疲弱。

我们原本预计资本投资会支撑经济，但GDP数据显示资本支出疲弱，这引发对经济前景的担忧。考虑到消费支出第二季大幅下滑，第三季的反弹看起来非常薄弱。

我认为日本央行明年1月公布最新的经济和物价预估时，将不得不下调本财年的经济增长预估。此外，因油价下滑，消费者物价增幅将放缓，市场对进一步宽松的揣测可能会升高。(完)

(编译/审校 郑茵/白云/张若琪/李爽/杜明霞/徐文焰/张荻/戴素萍)
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