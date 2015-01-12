日本经济：将出现反弹，2015财年实质GDP料成长1.5%--政府预估

政府预计，在截至3月的2014财年，实质经济将萎缩0.5%，逊于前次预估的增长1.2%，因消费者支出大幅下滑。

日本经济去年陷入衰退，因政府4月将消费税税率从5%上调至8%后，家庭削减支出。很多分析师表示，随着出口和企业投资上升，日本经济在临近去年年底时恢复增长。

日本央行一直在购买公债和其他风险资产，以压低收益率并推动通胀率在2015财年左右升至2%。

日本政府预计，2015财年通胀率仅将达到1.4%，这显示近期油价跌至2009年来低位在短期内对央行的货币政策没有益处。(完)