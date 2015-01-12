日本经济：将出现反弹，2015财年实质GDP料成长1.5%--政府预估

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
政府预计，在截至3月的2014财年，实质经济将萎缩0.5%，逊于前次预估的增长1.2%，因消费者支出大幅下滑。
日本经济去年陷入衰退，因政府4月将消费税税率从5%上调至8%后，家庭削减支出。很多分析师表示，随着出口和企业投资上升，日本经济在临近去年年底时恢复增长。
日本央行一直在购买公债和其他风险资产，以压低收益率并推动通胀率在2015财年左右升至2%。
日本政府预计，2015财年通胀率仅将达到1.4%，这显示近期油价跌至2009年来低位在短期内对央行的货币政策没有益处。(完)
(编译 郑茵/王颖/杜明霞；审校 戴素萍/王兴亚)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。