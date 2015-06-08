更新版1-日本经济：第一季经济复苏步伐超过预期，资本支出稳步增加

日本政府和央行希望，经济稳步复苏的预期能够刺激企业和家庭增加支出。对他们而言，此数据是个好消息。

资本支出回升是首相安倍晋三刺激政策成功与否的关键。这些政策旨在通过改变企业有关通缩将持续的想法，来提振经济走出停滞。