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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 08:44 BJT

更新版1-日本经济：第一季经济复苏步伐超过预期，资本支出稳步增加

日本政府和央行希望，经济稳步复苏的预期能够刺激企业和家庭增加支出。对他们而言，此数据是个好消息。

资本支出回升是首相安倍晋三刺激政策成功与否的关键。这些政策旨在通过改变企业有关通缩将持续的想法，来提振经济走出停滞。

日本第一季GDP修正后为较前季增加1.0%，初值为增长0.6%，市场预估中值为增长0.7%。(完) (编译 孙茉莉/许娜；审校 张荻/张若琪)

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