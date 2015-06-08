更新版1-日本经济：第一季经济复苏步伐超过预期，资本支出稳步增加

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
日本政府和央行希望，经济稳步复苏的预期能够刺激企业和家庭增加支出。对他们而言，此数据是个好消息。
资本支出回升是首相安倍晋三刺激政策成功与否的关键。这些政策旨在通过改变企业有关通缩将持续的想法，来提振经济走出停滞。
日本第一季GDP修正后为较前季增加1.0%，初值为增长0.6%，市场预估中值为增长0.7%。(完) (编译 孙茉莉/许娜；审校 张荻/张若琪)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。