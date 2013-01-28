日本经济: 政府预计2013/14财年实质GDP成长2.5%

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
根据预估,CPI预计在本财年下滑0.1%后,下财年将升0.5%,表明要实现央行2%的通胀目标还有很长的路要走.
在安倍大力施压下,日央行将其通胀目标翻番并承诺自2014年开始无限量购买资产.
政府预计,本财年GDP平减指数下滑0.6%,下财年有望升0.2%.
政府称,这将标志着自1997财年度以来首次实现GDP平减指数增长.
另外值得注意的还有,日本需关注欧债问题、海外经济不确定性、外汇波动和电力供应受限等风险.(完) (编译 石冠兰; 审校 王丽鑫)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)