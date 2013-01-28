日本经济: 政府预计2013/14财年实质GDP成长2.5%

根据预估,CPI预计在本财年下滑0.1%后,下财年将升0.5%,表明要实现央行2%的通胀目标还有很长的路要走.

在安倍大力施压下,日央行将其通胀目标翻番并承诺自2014年开始无限量购买资产.

政府预计,本财年GDP平减指数下滑0.6%,下财年有望升0.2%.

政府称,这将标志着自1997财年度以来首次实现GDP平减指数增长.