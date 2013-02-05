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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 15:33 BJT

路透调查: 日本第四季GDP料较上季增长0.1%,摆脱温和衰退

* 公布项目:日本第四季国内生产总值(GDP)初值

* 公布时间:当地时间2月14日上午8:50(2月13日2350GMT

* 预估中值:较上季成长0.1%

路透东京2月5日 - 周二公布的路透调查显示,日本10-12月经济料小幅成长,为三季来首度增长,因民间消费稳健,且震灾后重建需求协助日本摆脱温和衰退.

根据调查,日本资本支出下滑的速度可能放缓,而出口对经济造成的拖累情况也可能缓解.

21位经济分析师参与的调查显示,日本去年第四季国内生产总值(GDP)料较前季增长0.1%.第三季时为萎缩0.9%.

这相当于第四季GDP环比年率增长0.5%.(完) (编译 王冠中; 审校 石冠兰)
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