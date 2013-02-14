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货币新闻 | 2013年 2月 14日 星期四 08:26 BJT

日本数据: 第四季经济较前季萎缩0.1%,为连续第三季萎缩

日本第四季GDP环比年率为下降0.4%,分析师预估中值为成长0.5%,同期美国经济为下降0.1%.

"日本经济可能暂时显示一些疲软迹象.但随着日央行宽松货币政策,经济紧急刺激计划发挥效果以及全球经济预期温和复苏,之后日本经济也可能恢复温和复苏,"日本经济财政大臣甘利明表示.

浏览完整表格,请参看日本内阁府网站(here).(完) (编译 李爽; 审校 张涛/张荻)

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