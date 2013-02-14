日本数据: 第四季经济较前季萎缩0.1%,为连续第三季萎缩

美国股市：开盘基本持平，市场等待美联储官员讲话
路透3月28日 - 美国股市周二开盘基本持平，投资者评估特朗普总统的首个重大政策挫折，等待包括叶伦主席在内的数位美国联邦储备理事会(FED/美联储)决策者的讲话。
日本第四季GDP环比年率为下降0.4%,分析师预估中值为成长0.5%,同期美国经济为下降0.1%.
"日本经济可能暂时显示一些疲软迹象.但随着日央行宽松货币政策,经济紧急刺激计划发挥效果以及全球经济预期温和复苏,之后日本经济也可能恢复温和复苏,"日本经济财政大臣甘利明表示.
浏览完整表格,请参看日本内阁府网站(here).(完) (编译 李爽; 审校 张涛/张荻)
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