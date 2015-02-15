重温稿-路透调查：日本去年第四季料已走出衰退，环比年率预计为增长3.7%

* 日本第四季GDP环比年率料增长3.7%，第三季为萎缩1.9%

* 12月核心机械订单料增长2.4%，连续第二个月增长

* 经济预计已经触底反弹

* GDP数据将在2月15日2350GMT公布，机械订单数据在2月11日公布

路透东京2月6日 - 据路透调查显示，第四季日本经济预计从前两季的连续萎缩中反弹，因民间消费经受住了消费税上调的冲击，而且出口出现反弹。

日本将在当地时间2月16日(GMT时间2月15日2350GMT)公布第四季的增长数据，数据料确认经济在去年底已经触底并走出衰退。4月日本将消费税由5%上调至8%，引发经济意外产生严重反应。

“消费者支出复苏的步伐加快，出口扩张，因此内需和外需都为增长做出了贡献，”瑞穗总合研究所资深经济学家Hidenobu Tokuda表示。

他预计1-3月日本经济在消费者支出产生的内需及企业资本支出的拉动下，保持温和复苏。

“企业的资本支出可能逐步改善。得益于日圆走软，大公司的获利强劲。如果这种状况蔓延至中小型公司，整体资本支出将会增长。”

根据路透调查中访问的23位分析师的预估中值，去年10-12月当季日本经济的环比年率可能为增长3.7%。

在此之前，7-9月GDP环比年率萎缩1.9%，4-6月萎缩6.7%，为2011年1-3月以来最大降幅。

调查显示，第四季GDP环比年率料实现0.9%的增幅，前季为萎缩0.5%。

民间消费第四季料增长0.7%，前季增长0.4%。

第四季资本支出预计增长1.0%，为三个季度来首次扩张，之前两个季度分别为下滑0.4%和4.7%。

外部需求料对经济增长贡献0.3个百分点，7-9月贡献0.1个百分点。

内阁府将在2月15日2350GMT公布该数据。

下周将公布的重要数据包括机械订单，以及经常帐数据等。

调查显示，12月核心机械订单料较前月上升2.4%。该数据是衡量未来六到九个月资本支出的一项指标，表现极不稳定。

11月核心机械订单较前月上升1.3%，10月为下降6.4%。

12月核心机械订单较上年同期料上升5.9%，这将是三个月来首次上升。

内阁府将在2月11日2350GMT公布这些数据，届时还将公布1-3月企业核心订单预估。

财务省周一将公布12月经常帐收支数据，料显示盈余3,580亿日圆。