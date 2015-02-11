重温稿-路透调查：日本去年第四季料已走出衰退，环比年率预计为增长3.7%

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 日本第四季GDP环比年率料增长3.7%，第三季为萎缩1.9%
* 12月核心机械订单料增长2.4%，连续第二个月增长
* 经济预计已经触底反弹
* GDP数据将在2月15日2350GMT公布，机械订单数据在2月11日公布
路透东京2月6日 - 据路透调查显示，第四季日本经济预计从前两季的连续萎缩中反弹，因民间消费经受住了消费税上调的冲击，而且出口出现反弹。
日本将在当地时间2月16日(GMT时间2月15日2350GMT)公布第四季的增长数据，数据料确认经济在去年底已经触底并走出衰退。4月日本将消费税由5%上调至8%，引发经济意外产生严重反应。
“消费者支出复苏的步伐加快，出口扩张，因此内需和外需都为增长做出了贡献，”瑞穗总合研究所资深经济学家Hidenobu Tokuda表示。
他预计1-3月日本经济在消费者支出产生的内需及企业资本支出的拉动下，保持温和复苏。
“企业的资本支出可能逐步改善。得益于日圆走软，大公司的获利强劲。如果这种状况蔓延至中小型公司，整体资本支出将会增长。”
根据路透调查中访问的23位分析师的预估中值，去年10-12月当季日本经济的环比年率可能为增长3.7%。
在此之前，7-9月GDP环比年率萎缩1.9%，4-6月萎缩6.7%，为2011年1-3月以来最大降幅。
调查显示，第四季GDP环比年率料实现0.9%的增幅，前季为萎缩0.5%。
民间消费第四季料增长0.7%，前季增长0.4%。
第四季资本支出预计增长1.0%，为三个季度来首次扩张，之前两个季度分别为下滑0.4%和4.7%。
外部需求料对经济增长贡献0.3个百分点，7-9月贡献0.1个百分点。
内阁府将在2月15日2350GMT公布该数据。
下周将公布的重要数据包括机械订单，以及经常帐数据等。
调查显示，12月核心机械订单料较前月上升2.4%。该数据是衡量未来六到九个月资本支出的一项指标，表现极不稳定。
11月核心机械订单较前月上升1.3%，10月为下降6.4%。
12月核心机械订单较上年同期料上升5.9%，这将是三个月来首次上升。
内阁府将在2月11日2350GMT公布这些数据，届时还将公布1-3月企业核心订单预估。
财务省周一将公布12月经常帐收支数据，料显示盈余3,580亿日圆。
分析师称，日圆疲软可能提振海外投资收入，出口增长可能降低贸易逆差。(完) (编译 李春喜/王丽鑫/李爽 审校 白云/王颖/高琦)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)