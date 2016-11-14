日本第三季GDP环比年率为增长2.2% 远超预期

路透东京11月14日 - 日本7-9月当季经济增长超过预期，连续第三季扩张，受益于出口增强，但国内经济活动疲弱令经济复苏是否可以持续笼罩疑云。

周一公布的政府数据凸显出日本依赖出口的国内经济复苏可能脆弱。与此同时，特朗普意外赢得美国总统大选加剧了全球经济前景的不确定性。

日本内阁府公布数据显示，第三季经济环比年率为扩张2.2%，远超过市场预期的增长0.9%，也优于第二季的增长0.7%，且为连续第三季扩张。

第三季GDP较前季增长0.5%，路透调查分析师预计为增长0.2%。

民间消费增长0.1%，增幅与第二季持平，说明安倍经济学的刺激效果尚未传导至家庭，原因是薪资增长疲软。

资本支出持平，第二季为下降0.1%，对全球经济前景的担忧以及日圆再次升值打压企业投资。

外部需求对GDP成长率贡献0.5个百分点，因出口较前季上升，而进口下降。外需对GDP的贡献程度为2014年4-6月当季以来最大。(完)