日本第三季GDP环比年率下修为增长1.3% 初值为增长2.2%

路透东京12月8日 - 日本内阁府周四公布的数据显示，第三季国内生产总值(GDP)环比年率下修为增长1.3%，初值为增长2.2%。

路透访问的分析师预估中值为，第三季GDP环比年率料为增长2.4%。

第三季GDP修正后较前季增长0.3%，预估为增长0.6%，初值为成长0.5%。

分析师指出，日本政府在计算GDP时采用了新的基年，导致之前数据发生变化，预估GDP修正值也变得更加困难。

新的计算方法还首次纳入了资本支出中研发项目，并追溯至1994年的数据。

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