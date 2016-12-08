日本第三季GDP环比年率下修为增长1.3% 初值为增长2.2%

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京12月8日 - 日本内阁府周四公布的数据显示，第三季国内生产总值(GDP)环比年率下修为增长1.3%，初值为增长2.2%。
路透访问的分析师预估中值为，第三季GDP环比年率料为增长2.4%。
第三季GDP修正后较前季增长0.3%，预估为增长0.6%，初值为成长0.5%。
分析师指出，日本政府在计算GDP时采用了新的基年，导致之前数据发生变化，预估GDP修正值也变得更加困难。
新的计算方法还首次纳入了资本支出中研发项目，并追溯至1994年的数据。
欲浏览完整表格，请参见内阁府网站：(here)
(完)
(编译 王颖/杜明霞；审校 徐文焰/郑茵)
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