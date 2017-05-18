日本第一季经济环比年率增幅2.2% 为一年来最快增长（更新版）

路透东京5月18日 - 日本政府周四公布的数据显示，第一季经济创一年来最快增速，为10年来最长时间的扩张期，强化了在强劲的海外需求推动下，经济可望稳步复苏的前景。

该数据也给日本央行决策制定者带来一些慰藉，决策官员冀望经济能积蓄足够动能，得以推升薪资增长以及因家庭支出疲软而依然低迷的通胀。

内阁府周四公布的数据显示，日本1-3月实质国内生产总值(GDP)环比年率为上升2.2%，高于预估中值的增长1.7%，且为2016年第一季以来最快增速。

这是日本连续第五个季度实现经济扩张，也是贯穿2006年的六个季度连续扩张以来，经济最长的一段连续增长时间。当时日本央行正因经济出现强劲迹象而退出之前的量化宽松计划。

“在国内外需求的推动下，经济增长势头良好，”法国农业信贷银行首席经济学家Kyohei Morita表示。

“消费者支出仍相对疲软，仍有改善的空间。但经济无论是在增长速度上还是扩张的质量上，都已经上了一个档次。”

随着出口和工业生产从海外需求上升中受益，日本经济展现出活力。

但消费物价几无增长，因企业仍对加薪态度谨慎，这让日本央行承受着继续维持大规模刺激政策的压力，即便经济出现走强迹象。

名义GDP(即按当前市场价格计算的GDP)第一季下降0.1%，去年第四季为持平。因为疲弱需求使很多企业无法将上升的进口成本转嫁给家庭，凸显出根除日本顽固通缩心态所面临的挑战。

第一季民间消费增长0.4%，符合市场预估，为连续第五个季度保持增长。

第一季资本支出增长0.2%，市场预估为下降0.4%。

海外需求对经济成长的贡献为正0.1个百分点，说明海外经济改善支持了日本经济复苏。

日本经济财政大臣石原伸晃称，政府对经济在就业市场趋紧的支持下继续温和复苏的看法没有改变。

“但我们需要留意海外经济的不确定性以及市场震荡的影响。”他说。(完)